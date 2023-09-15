Тихонькова (Сутягина) Наталья Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Сутягина) Наталья Алексиева

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.06.1827

Муж: Тихоньков Димитрий Никифоров

Рождение ребёнка
20.08.1828

Дочь: Васса Димитриева

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1830

Дочь: Евфросинья Димитриева

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1831

Сын: Тихоньков Иов Димитриев

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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