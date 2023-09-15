Тихонькова (Сутягина) Наталья Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1827
Рождение ребёнка
20.08.1828
Дочь: Васса Димитриева
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
15.02.1830
Дочь: Евфросинья Димитриева
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
02.05.1831
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Смерть
Неизвестно