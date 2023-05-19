Момотова (Засухина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момотова (Засухина) Мария

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Место рождения

Заплавное, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Засухин Михаил

Мать: не указана

Заплавное, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Момотов Григорий

Заплавное, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Богатырев Елизавета

Отец ребёнка: Момотов Григорий

Заплавное, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Момотова Григорий

Отец ребёнка: Момотов Григорий

Заплавное, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.01.1930

Дочь: Королева Мария

Отец ребёнка: Момотов Григорий

Ленинский район, Россия
Рождение ребёнка
1937

Сын: Момотова Михаил

Отец ребёнка: Момотов Григорий

Заплавное, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Момотов Григорий

Смерть
1992