Момотова (Засухина) Мария
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Засухин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Момотов Григорий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Богатырев Елизавета
Отец ребёнка: Момотов Григорий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Момотова Григорий
Отец ребёнка: Момотов Григорий
Рождение ребёнка
24.01.1930
Дочь: Королева Мария
Отец ребёнка: Момотов Григорий
Ленинский район, Россия
Рождение ребёнка
1937
Сын: Момотова Михаил
Отец ребёнка: Момотов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Момотов Григорий
Смерть
1992