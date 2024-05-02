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Голомазов Никифор Фомич

Место рождения

деревня Семёновка Шацкий уезд Залеский стан Азовской губернии

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

1778 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: Агломазов Фома Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: Голомазова Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Голомазов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна

Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Голомазов Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Голомазов Поликарп Никифорович

Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна

Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Голомазов Марк Никифорович

Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна

Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Голомазова Акулина Никифоровна

Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна

Смерть
1778 ст.

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