Голомазов Никифор Фомич
Место рождениядеревня Семёновка Шацкий уезд Залеский стан Азовской губернии
Дата рождения1724 ст.
Дата смерти1778 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1724 ст.
Отец: Агломазов Фома Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745 ст.
Дочь: Голомазова Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Голомазов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Голомазов Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Голомазов Поликарп Никифорович
Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Голомазов Марк Никифорович
Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Голомазова Акулина Никифоровна
Мать ребёнка: Голомазова Марья Евсеевна