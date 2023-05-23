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Hafftstein Daniel Heinrich
Hafftstein Daniel Heinrich
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1726
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Hafftstein Johann Daniel
1690 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец:
Hafftstein Johann Daniel
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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