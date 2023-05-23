Hafftstein Daniel Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hafftstein Daniel Heinrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Hafftstein Johann Daniel

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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