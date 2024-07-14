Буткин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти01.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Герасимовна
Смерть
01.01.1857
Согласно Выписке из исповедных ведомостей за 1857 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода об умерших 1 января 1857 года заводской человек Иван Иванов Буткин 73 лет умер от... Показать все