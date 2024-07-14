Буткин Иван Иванович 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткин Иван Иванович

Место рождения

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1782

Дата смерти

01.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Буткин Иван Иванович

Мать: Головушкина Авдотья Герасимовна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Герасимовна

Смерть
01.01.1857
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Согласно Выписке из исповедных ведомостей за 1857 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода об умерших 1 января 1857 года заводской человек Иван Иванов Буткин 73 лет умер от... Показать все

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