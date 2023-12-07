Косыгина Матрена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Косыгин Николай Ильич
Рождение ребёнка
15.03.1902
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Косыгин Николай Ильич
Рождение ребёнка
08.02.1904
Сын: Косыгин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Косыгин Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно