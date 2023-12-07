Косыгина Матрена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косыгина Матрена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Косыгин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Косыгин Николай Ильич

Рождение ребёнка
15.03.1902

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Косыгин Николай Ильич

Рождение ребёнка
08.02.1904

Сын: Косыгин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Косыгин Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косыгин Николай Ильич

Смерть
Неизвестно
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