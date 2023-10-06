Бодяка Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодяка Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1867

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1869

Сын: Бодяка Василий Петрович

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.02.1872

Сын: Бодяка Лев Петрович

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1874

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Бодяка Иван Петрович

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1881

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
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