Бодяка Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1867
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1869
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.02.1872
Сын: Бодяка Лев Петрович
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1874
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1878
Сын: Бодяка Иван Петрович
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1881
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя