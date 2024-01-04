Кравченко Иван (Иоанн)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке. Так же в записи о браке указан, как "незаконнорожденный".
Бракосочетание
22.01.1878 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Свидетели: Во…ик Косьма Иоаннович, Черняк Кондрат Филимонович, Кохан(ич) Георгий Яковлевич, Харченко Емельян Владимирович. На момент брака указана, как "крестьянка хутора Табурищ жительствующая в селе... Показать все