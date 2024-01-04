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Кравченко Иван (Иоанн)

Место рождения

Хильчичи, Сумська область

Дата рождения

Около 1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Хильчичи, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке. Так же в записи о браке указан, как "незаконнорожденный".
Бракосочетание
22.01.1878 ст.

Жена: Кравченко Елизавета Фёдоровна

Кривоносовка, Сумська область
Свидетели: Во…ик Косьма Иоаннович, Черняк Кондрат Филимонович, Кохан(ич) Георгий Яковлевич, Харченко Емельян Владимирович. На момент брака указана, как "крестьянка хутора Табурищ жительствующая в селе... Показать все
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