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Манухинъ Иванъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Манухинъ Иванъ

Мать: Манухина Арина Филимонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан