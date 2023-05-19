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Манухинъ Иванъ
Манухинъ Иванъ
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Место рождения
Кананикольское
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1819
Пол
Мужской
Отец
Манухинъ Иванъ
1798 г.р.
Мать
Манухина Арина Филимонова
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Манухинъ Иванъ
Мать:
Манухина Арина Филимонова
Кананикольское
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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