Катерина Карлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Карлова

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Место рождения

Калитино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Калитино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Гедвига Юрьева

Отец ребёнка: Harali Юрья Пертелев

Новая
Рождение ребёнка
1750

Сын: Harali Andreas

Отец ребёнка: Harali Юрья Пертелев

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марья Юрьева

Отец ребёнка: Harali Юрья Пертелев

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Юрьева

Отец ребёнка: Harali Юрья Пертелев

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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