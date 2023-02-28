Катерина Карлова
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Гедвига Юрьева
Отец ребёнка: Harali Юрья Пертелев
Новая
Рождение ребёнка
1750
Сын: Harali Andreas
Отец ребёнка: Harali Юрья Пертелев
Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марья Юрьева
Отец ребёнка: Harali Юрья Пертелев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Юрьева
Отец ребёнка: Harali Юрья Пертелев
Смерть
Неизвестно