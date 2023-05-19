Чупина Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения20.09.1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1768 ст.
Отец: Чупин Яков Федоров
Мать: не указана
170-9-5 (ГАТО, г. Томск). Лист 45 об. Воспреемница - той же деревни крестьянина Федора Чюпина дочь девица Пелагия. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZD-B9H4?i=634
Смерть
Неизвестно