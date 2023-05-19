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Чупина Евдокия Яковлева

Место рождения

Чупино, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.09.1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1768 ст.

Отец: Чупин Яков Федоров

Мать: не указана

Чупино, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
170-9-5 (ГАТО, г. Томск). Лист 45 об. Воспреемница - той же деревни крестьянина Федора Чюпина дочь девица Пелагия. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZD-B9H4?i=634
Смерть
Неизвестно