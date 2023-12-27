Чекменев Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1915
Жена: Чекменева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1915
Мать ребёнка: Чекменева Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно