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Чекменев Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 29.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1915

Жена: Чекменева Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1915

Сын: Чекменев Лука Яковлевич

Мать ребёнка: Чекменева Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно
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