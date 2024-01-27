Самарина (Хлыстова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Самарин Samarin Семен Андреевич
Russia Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Самарин Samarin Семен Андреевич
Смерть
Неизвестно