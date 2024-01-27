Самарина (Хлыстова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Хлыстова) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Самарин Samarin Семен Андреевич

Russia Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Самарин Samarin Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно
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