Книпер Фёдор Густавович (Евстафьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнипер Фёдор Густавович (Евстафьевич)

Книпер Фёдор Густавович (Евстафьевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

02.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Книпер Paul Gustav

Мать: Книпер N. N.

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Kniper 1st wife

Бракосочетание
22.01.1811

Жена: Kniper Katharina Petrovna

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Kniper Katharina Petrovna

Рождение ребёнка
08.03.1821

Сын: Kniper Петр

Мать ребёнка: Kniper Katharina Petrovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Kniper Katharina Petrovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Kniper Katharina Petrovna

Смерть
02.04.1850
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Volk. luth.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close