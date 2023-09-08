Книпер Фёдор Густавович (Евстафьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти02.04.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Книпер Paul Gustav
Мать: Книпер N. N.
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Kniper 1st wife
Бракосочетание
22.01.1811
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Kniper Katharina Petrovna
Рождение ребёнка
08.03.1821
Сын: Kniper Петр
Мать ребёнка: Kniper Katharina Petrovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Kniper Katharina Petrovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Kniper Katharina Petrovna
Смерть
02.04.1850
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Volk. luth.