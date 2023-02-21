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Маслова Марина Сергеевна
Маслова Марина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.1983
Пол
Женский
Отец
Чернигин Сергей Александрович
1958 г.р.
Мать
Чернигина (Долгова) Наталья Васильевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1983
Отец:
Чернигин Сергей Александрович
Мать:
Чернигина Наталья Васильевна
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