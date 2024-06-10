Муренец Ефим Ермолаевич 16.01.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муренец Ефим Ермолаевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

16.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1897 г.р.
1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1895

Отец: Муренец Ермолай Лукин

Мать: Муренец (Грушевская) Ирина Никитина

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муренец Феодосия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муренец (Макарова) Матрона Афанасьева

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец Феодосия Васильева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец Феодосия Васильева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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