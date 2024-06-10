Муренец Ефим Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муренец Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муренец Феодосия Васильева
Смерть
Неизвестно