Сажина Салманида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Сажин Андрей Иванов
Отец ребёнка: Сажин Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Сажин Иван Иванов
Отец ребёнка: Сажин Иван Абрамов
Рождение ребёнка
После 1834
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Сажин Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Сажин Иван Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сажин Иван Абрамов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1847