Сажина Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажина Салманида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Сажин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Сажин Иван Абрамов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Сажин Иван Иванов

Отец ребёнка: Сажин Иван Абрамов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1834

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Сажин Иван Абрамов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Сажин Иван Абрамов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажин Иван Абрамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1847