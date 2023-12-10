Пегов Вячеслав Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пегов Вячеслав Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.2001

Дочь: Никулина Кристина Вячеславовна

Мать ребёнка: Пегова Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.07.2007

Дочь: Пегова Виолетта Вячеславовна

Мать ребёнка: Пегова Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.01.2014

Сын: Пегов Илья Вячеславович

Мать ребёнка: Пегова Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пегова Наталья Евгеньевна

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