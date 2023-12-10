Пегов Вячеслав Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.2001
Дочь: Никулина Кристина Вячеславовна
Мать ребёнка: Пегова Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.07.2007
Дочь: Пегова Виолетта Вячеславовна
Мать ребёнка: Пегова Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
10.01.2014
Мать ребёнка: Пегова Наталья Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно