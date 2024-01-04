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Дубровин Яков Герасимович

Место рождения

Давыдова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Дубровин Герасим Титович

Мать: Дубровина Екатерина Яковлевна

Давыдова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дубровина Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна

Давыдова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1821

Дочь: Осокина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна

Давыдова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1824

Сын: Дубровин Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна

Давыдова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Дубровина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна

Давыдова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дубровин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна

Давыдова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дубровина Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна

Рождение ребёнка
20.10.1832

Дочь: Дубровина Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна

Давыдова, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Лукия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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