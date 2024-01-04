Дубровин Яков Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дубровина Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна
Рождение ребёнка
19.02.1821
Дочь: Осокина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна
Рождение ребёнка
07.11.1824
Сын: Дубровин Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Дубровина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дубровина Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна
Рождение ребёнка
20.10.1832
Дочь: Дубровина Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Дубровина Лукия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровина Лукия Егоровна
Смерть
Неизвестно