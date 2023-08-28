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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Карлова Агафия Кириллова
Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Левашева Ирина Кириллова
Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Целых Елизавета Кирилова
Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рублев Иван Кириллов
Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов