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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Карлова Агафия Кириллова

Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Левашева Ирина Кириллова

Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Рублев Митрофан Кириллов

Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Целых Елизавета Кирилова

Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Иван Кириллов

Отец ребёнка: Рублева Кирилл Ефремов

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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