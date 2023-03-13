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(Хохлова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1763

Отец: Хохловъ Степанъ

Мать: Хохлова Матрена Федорова