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(Хохлова) Авдотья
(Хохлова) Авдотья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1763
Пол
Женский
Отец
Хохловъ Степанъ
1731 г.р.
Мать
Хохлова Матрена Федорова
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Хохловъ Степанъ
Мать:
Хохлова Матрена Федорова
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