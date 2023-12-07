Илья Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Ефим Осипович
Мать: Прасковья Мартыновна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Елена Ильинична
Мать ребёнка: Наталья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно