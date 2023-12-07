Илья Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Ефим Осипович

Мать: Прасковья Мартыновна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Елена Ильинична

Мать ребёнка: Наталья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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