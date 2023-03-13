Ирина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

1754 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Семенъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенъ