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Тохтамыш Георгий-Мл. Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

03.07.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
03.07.1883
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Послеродовая слабость
Рождение
Около 1883

Отец: Тохтамыш Николай Христофорович

Мать: Тохтамыш Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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