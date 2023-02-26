Елисей Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей Семёнов

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Место рождения

д.Новые Галиски

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Семён Елисеев

Мать: ?

д.Новые Галиски
Смерть
Неизвестно
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