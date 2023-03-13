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Кораблевъ Аврамъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кораблевъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кораблева Ховронья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кораблевъ Никита

Мать ребёнка: Кораблева Ховронья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кораблевъ Фаддей

Мать ребёнка: Кораблева Ховронья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кораблевъ Назаръ

Мать ребёнка: Кораблева Ховронья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кораблевъ Иванъ

Мать ребёнка: Кораблева Ховронья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кораблевъ Андрей

Мать ребёнка: Кораблева Ховронья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Кораблева Ховронья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кораблева Ховронья