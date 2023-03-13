Кораблевъ Аврамъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кораблевъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кораблева Ховронья
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кораблевъ Никита
Мать ребёнка: Кораблева Ховронья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кораблевъ Фаддей
Мать ребёнка: Кораблева Ховронья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кораблевъ Назаръ
Мать ребёнка: Кораблева Ховронья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кораблевъ Иванъ
Мать ребёнка: Кораблева Ховронья
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кораблевъ Андрей
Мать ребёнка: Кораблева Ховронья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кораблева Ховронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кораблева Ховронья