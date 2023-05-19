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Пушин Петр Егоров

Место рождения

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пушина Гликерья Петрова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенiя Петрова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Михаил Петров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Леонтiй Петров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Гаврила Петров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Иван Петров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно