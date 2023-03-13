Бахарева Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бахаревъ Филиппъ
Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бахаревъ Петръ
Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахаревъ Андрей