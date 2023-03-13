Бахарева Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бахаревъ Филиппъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бахаревъ Петръ

Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахаревъ Андрей