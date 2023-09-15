Новопашенная (Ерпалова) Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Ерпалова) Параскева Егорова

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

27.04.1811

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Ерпалов Егор

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
26.05.1807

Муж: Новопашенной Яков Никитин

Рождение ребёнка
29.10.1809

Дочь: Зиновия Яковлева

Отец ребёнка: Новопашенной Яков Никитин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Лукоянова Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Новопашенной Яков Никитин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Новопашенной Яков Никитин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
27.04.1811
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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