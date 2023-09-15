Новопашенная (Ерпалова) Параскева Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти27.04.1811
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Ерпалов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1807
Рождение ребёнка
29.10.1809
Дочь: Зиновия Яковлева
Отец ребёнка: Новопашенной Яков Никитин
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Лукоянова Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Новопашенной Яков Никитин
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Новопашенной Яков Никитин
Смерть
27.04.1811