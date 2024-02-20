Кокарева (Цебро) Полина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокарева (Цебро) Полина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цебро Григорий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокарев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокарев Василий

Смерть
Неизвестно
г. Железноводск Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г. Железноводск, Ставропольский край
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