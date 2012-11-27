Оруджева (Половинкина) Екатерина Алексеевна
Место рожденияг. Сумгаит, Азербайджан
Дата рождения20.04.1947
Дата смерти27.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1947
г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
24.04.1971
Дочь: Бадалова Тамила (Дамировна)
Отец ребёнка: Оруджев Дамир оглы
г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
30.05.1973
Сын: Оруджев Илгар (Игорь) (Дамирович)
Отец ребёнка: Оруджев Дамир оглы
г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
02.05.1979
Сын: Оруджев Теймур (Дамирович)
Отец ребёнка: Оруджев Дамир оглы
г. Сумгаит, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оруджев Дамир оглы
Смерть
27.11.2012
г. Сумгаит, Азербайджан