Оруджева (Половинкина) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оруджева (Половинкина) Екатерина Алексеевна

Место рождения

г. Сумгаит, Азербайджан

Дата рождения

20.04.1947

Дата смерти

27.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1947

Отец: Половинкин Алексей Петрович

Мать: Половинкина Мария Михайловна

г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
24.04.1971

Дочь: Бадалова Тамила (Дамировна)

Отец ребёнка: Оруджев Дамир оглы

г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
30.05.1973

Сын: Оруджев Илгар (Игорь) (Дамирович)

Отец ребёнка: Оруджев Дамир оглы

г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
02.05.1979

Сын: Оруджев Теймур (Дамирович)

Отец ребёнка: Оруджев Дамир оглы

г. Сумгаит, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оруджев Дамир оглы

Смерть
27.11.2012
г. Сумгаит, Азербайджан