Карачева Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти09.02.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1871
Отец ребёнка: Карачев Степан Павлович
Бракосочетание
18.?.1877
Муж: Кирилл Ермолаевич
Рождение ребёнка
06.05.1878
Дочь: Морозова Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Ермолаевич
Рождение ребёнка
08.06.1882
Сын: Тихон Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1907