Карачева Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачева Евдокия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

09.02.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1871

Сын: Карачев Семен Степанович

Отец ребёнка: Карачев Степан Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1877

Муж: Кирилл Ермолаевич

Рождение ребёнка
06.05.1878

Дочь: Морозова Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Ермолаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1882

Сын: Тихон Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Ермолаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карачев Степан Павлович

Смерть
09.02.1907
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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