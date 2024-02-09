Максимов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Сидорова Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Максимов Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Максимова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феклистова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Васса Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1767