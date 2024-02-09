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Максимов Иван Афанасьевич

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Максимов Афанасий Гаврилович

Мать: Максимова Феврония Родионова

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Сидорова Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Максимова Васса Никифоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Максимов Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Максимова Васса Никифоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феклистова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Максимова Васса Никифоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Васса Никифоровна

Смерть
1767
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