Быкова (Самсонова) Александра Тихоновна
Место рожденияс. Шатилово, Платановский район, Воронежская область
Дата рождения17.09.1899
Дата смерти07.07.1990
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1899
Отец: Самсонов Тихон Андреевич
Мать: не указана
с. Шатилово, Платановский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1925
Дочь: Якимова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Быков Иван Степанович
с. Шатилово, Платановский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быков Иван Степанович
с. Шатилово, Платановский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быков Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1990
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Умерла от общего атеросклероза