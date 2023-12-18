Быкова (Самсонова) Александра Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Самсонова) Александра Тихоновна

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Место рождения

с. Шатилово, Платановский район, Воронежская область

Дата рождения

17.09.1899

Дата смерти

07.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1899

Отец: Самсонов Тихон Андреевич

Мать: не указана

с. Шатилово, Платановский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1925

Дочь: Якимова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Быков Иван Степанович

с. Шатилово, Платановский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Степанович

с. Шатилово, Платановский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Иван Степанович

Смерть
07.07.1990
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Умерла от общего атеросклероза
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