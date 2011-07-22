Беседин Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беседин Владимир Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1954

Дата смерти

22.07.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.2004

Сын: Беседин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Беседина Любовь Анатольевна

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беседина Любовь Анатольевна

Смерть
22.07.2011
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