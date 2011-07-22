Беседин Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1954
Дата смерти22.07.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.2004
Сын: Беседин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Беседина Любовь Анатольевна
Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2011