Кокушкина Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1885
Сын: Кокушкин Семен Степанович
Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1887
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мухина Александра Кокушкина
Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1892
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1895
Сын: Кокушкин Павел Степанович
Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1899
Сын: Кокушкин Аврамий (Абрам) Степанович
Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1901
Сын: Кокушкин Сергей Степанович
Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно