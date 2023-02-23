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Кокушкина Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Кокушкин Семен Степанович

Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1887

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мухина Александра Кокушкина

Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.08.1892

Дочь: Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1895

Сын: Кокушкин Павел Степанович

Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1899

Сын: Кокушкин Аврамий (Абрам) Степанович

Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1901

Сын: Кокушкин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Кокушкин Степан Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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