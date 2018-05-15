Паршина (Пущина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршина (Пущина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

15.05.2018

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Пущин Алексей

Мать: Пущина Анна

Смерть
15.05.2018