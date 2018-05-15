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Паршина (Пущина) Татьяна
Паршина (Пущина) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Дата смерти
15.05.2018
Пол
Женский
Отец
Пущин Алексей
1915 г.р.
Мать
Пущина (Селиванова) Анна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Пущин Алексей
Мать:
Пущина Анна
Смерть
15.05.2018
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