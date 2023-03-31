Скрипинская Алевтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипинская Алевтина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1954

Дочь: Родина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Корбацков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Корбацков Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Корбацков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корбацков Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Корбацков Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корбацков Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно