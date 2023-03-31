Скрипинская Алевтина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1954
Дочь: Родина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Корбацков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Корбацков Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Корбацков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корбацков Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Корбацков Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно