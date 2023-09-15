Вахрамеева (Глубоковская) Мария Никаноровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1867
Муж: Вахрамеев Николай
Рождение ребёнка
1868
Сын: Вахрамеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вахрамеев Николай
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Панцырева Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Вахрамеев Николай
Дочь священника.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Вахрамеев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Вахрамеев Николай
Рождение ребёнка
1879
Сын: Вахрамеев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Вахрамеев Николай
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вахрамеева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Вахрамеев Николай
Смерть
Неизвестно