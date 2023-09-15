Вахрамеева (Глубоковская) Мария Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрамеева (Глубоковская) Мария Никаноровна

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Место рождения

Семеновская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1867

Муж: Вахрамеев Николай

Семеновская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Вахрамеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вахрамеев Николай

Семеновская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Панцырева Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Вахрамеев Николай

Семеновская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Дочь священника.
Рождение ребёнка
1876

Сын: Вахрамеев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Вахрамеев Николай

Семеновская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Вахрамеев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Вахрамеев Николай

Семеновская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Вахрамеева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Вахрамеев Николай

Семеновская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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