Перевозчиков Мифодий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1931
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1953
Сын: Перевозчиков Виктор Мифодьевич
Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
29.10.1958
Дочь: Алексеева Раиса Мифодьевна
Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961