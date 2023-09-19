Перевозчиков Мифодий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчиков Мифодий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1931

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1953

Сын: Перевозчиков Виктор Мифодьевич

Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
29.10.1958

Дочь: Алексеева Раиса Мифодьевна

Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевозчикова Мария Яковлевна

Смерть
1961
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