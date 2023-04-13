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Параскева Михайлова
Параскева Михайлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вотяков Михаил Андреев
1840 г.р.
Мать
Ксенiя Семенова
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
Биография
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Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Вотяков Михаил Андреев
Мать:
Ксенiя Семенова
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