Горбунова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Горбунов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Горбунов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Горбунов Данила Александрович
Отец ребёнка: Горбунов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно