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(Фаворская) Серафима Ивановна
(Фаворская) Серафима Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фаворский Иван Михайлович
Мать
Фаворская (Дроздова) Клавдия Никитична
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Фаворский Иван Михайлович
Мать:
Фаворская Клавдия Никитична
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