(Фаворская) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фаворская) Серафима Ивановна

(Фаворская) Серафима Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаворский Иван Михайлович

Мать: Фаворская Клавдия Никитична