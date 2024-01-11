Кошкарева (Новожилова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкарева (Новожилова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новожилов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Кашникова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Кошкарев Тимофей

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Кошкарев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кошкарев Тимофей

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.02.1913

Дочь: Лисина Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кошкарев Тимофей

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Кошкарев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Кошкарев Тимофей

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкарев Тимофей

Смерть
Неизвестно
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