Кошкарева (Новожилова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новожилов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Кашникова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Кошкарев Тимофей
Рождение ребёнка
08.07.1911
Отец ребёнка: Кошкарев Тимофей
Рождение ребёнка
05.02.1913
Дочь: Лисина Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кошкарев Тимофей
Рождение ребёнка
10.06.1914
Сын: Кошкарев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Кошкарев Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкарев Тимофей
Смерть
Неизвестно