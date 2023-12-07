Домна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ксения Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Григорьевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Яков Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Григорьевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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