Домна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ксения Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Григорьевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Яков Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Григорьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Григорьевич
Смерть
Неизвестно