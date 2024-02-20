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Савченко Иван Семенович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Савченко Семен Васильевич

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
12.01.1852

Жена: Савченко Онисия Сельвестровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
21.08.1853

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Савченко Онисия Сельвестровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
19.12.1855

Сын: Савченко Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Савченко Онисия Сельвестровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
07.02.1858

Сын: Савченко Федор Иванович

Мать ребёнка: Савченко Онисия Сельвестровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
16.11.1860

Сын: Савченко Матвей Иванович

Мать ребёнка: Савченко Онисия Сельвестровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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