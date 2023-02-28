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Коробова (Коробова) Екатерина Стефанова

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Место рождения

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

21.11.1886 ст.

Дата смерти

27.07.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886 ст.

Отец: Коробов Стефан Дмитриев

Мать: Коробова Пелагия Артемьева

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
день 21.11.1886 , крещение 22.11 Екатерина дер. Смоленская крестьянин Стефан Димитриев Коробов и законная жена Пелагея Артемиева оба православные Населенный пункт той же деревни крн Карпа Коробова д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.07.1887 ст.
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от поноса
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