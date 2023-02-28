Коробова (Коробова) Екатерина Стефанова
Место рождения
Дата рождения21.11.1886 ст.
Дата смерти27.07.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
21.11.1886 ст.
день 21.11.1886 , крещение 22.11 Екатерина дер. Смоленская крестьянин Стефан Димитриев Коробов и законная жена Пелагея Артемиева оба православные Населенный пункт той же деревни крн Карпа Коробова д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.1887 ст.
Причина смерти: от поноса