Сигалаева (Колодзева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1925
Дата смерти03.07.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1925
Отец: Колодзев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1950
Сын: Сигалаев Евгений Иванович
Отец ребёнка: Сигалаев Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
27.01.1954
Сын: Сигалаев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сигалаев Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
13.03.1960
Дочь: Чевычелова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сигалаев Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
13.03.1960
Отец ребёнка: Сигалаев Иван Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2014