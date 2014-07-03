Сигалаева (Колодзева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигалаева (Колодзева) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1925

Дата смерти

03.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1925

Отец: Колодзев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1950

Сын: Сигалаев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Сигалаев Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
27.01.1954

Сын: Сигалаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сигалаев Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
13.03.1960

Дочь: Чевычелова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сигалаев Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
13.03.1960

Сын: Сигалаев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сигалаев Иван Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигалаев Иван Митрофанович

Смерть
03.07.2014
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