Piotrovsky Adrian Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1898
Дата смерти21.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kalashnikova Tatiana Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Russian dramaturge
Похороны
21.11.1937
Смерть
21.11.1937