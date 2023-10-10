Piotrovsky Adrian Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Piotrovsky Adrian Иванович

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Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

20.11.1898

Дата смерти

21.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kalashnikova Tatiana Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Russian dramaturge
Похороны
21.11.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.11.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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