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Баянов Михаил
Баянов Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Баянов Сергей
Мать
(Христосова) Алёна Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Баянов Сергей
Мать:
Алёна Сергеевна
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